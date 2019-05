In viale Montecuccoli al via i lavori per la nuova ciclabile

È iniziato martedì 7 maggio, con i lavori propedeutici sulla rete elettrica, il cantiere per la realizzazione del nuovo tratto ciclopedonale su via Montecuccoli che, in continuità con quello costruito di recente in via Paolucci, arriverà fino a viale Monte Kosica. La nuova ciclabile, della lunghezza di 750 metri, collegherà l’area nord della città, grazie anche all’attraversamento con semaforo all’altezza del ponte di via Cialdini, e contribuisce al completamento del collegamento est-ovest tra la zona Madonnina/San Cataldo e la zona della stazione verso il centro cittadino avviato con la delocalizzazione della linea ferroviaria storica e la recente apertura di via Breda, su cui è già presente un percorso ciclopedonale.

L’intervento, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta lo scorso agosto, rientra nelle azioni per lo sviluppo della rete ciclabile previste dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), ha un costo complessivo di 300 mila euro e richiederà circa sei mesi di lavoro, con conclusione prevista entro ottobre. Oltre al nuovo ciclopedonale, il progetto prevede un nuovo disegno della sede stradale con una riduzione dell’ampiezza della carreggiata per calmierare la velocità e aumentare la sicurezza stradale, in particolare per pedoni e ciclisti in attraversamento.

Il ciclopedonale sarà in sede propria sul lato sud della strada, proseguendo quello su via Paolucci e facilitando l’accesso alle piscine Dogali e allo stadio. Avrà una larghezza complessiva di 4 metri, di cui 1,50 metri per il pedonale e 2,50 metri per la ciclabile. Nel tratto adiacente alla rotatoria con viale Monte Kosica il percorso, per ragioni di geometrie, diventerà promiscuo, con una larghezza di 2,50 metri, fino al punto di riconnessione alla rete esistente su via Fontanelli e sullo stesso viale Monte Kosica. Sarà inoltre leggermente ridisegnato anche il corrispondente ramo della rotatoria e verranno eliminati alcuni parcheggi a sosta tariffata.

La carreggiata stradale di viale Montecuccoli sarà ridotta a corsie di 3,50 metri e il marciapiede a nord, adiacente all’asse ferroviario, verrà dimensionato a due metri su tutta la lunghezza. La sosta sarà organizzata a pettine e definita con segnaletica orizzontale alternata alle alberature esistenti; su entrambi i lati della strada rimarranno banchine di mezzo metro per agevolare le manovre di parcheggio.

All’altezza dei due incroci principali, con via Padre Candido e con via Dogali, verranno realizzate isole spartitraffico in pavimentazione speciale per impedire manovre di sorpasso in corrispondenza degli attraversamenti. Ciò consentirà di aumentare la sicurezza per ciclisti e pedoni, che potranno attraversare la strada in due tempi, e di migliorare la gestione delle manovre di svolta dei veicoli.

Su viale Montecuccoli saranno realizzati nuovi attraversamenti ciclopedonali con segnaletica orizzontale ad alta visibilità. Verrà inoltre realizzato un ulteriore attraversamento pedonale protetto in corrispondenza degli accessi allo stadio Braglia. Tutti gli attraversamenti su viale Montecuccoli saranno preceduti da rallentatori ottici e da segnaletica verticale di preavviso. L’illuminazione pubblica sarà completamente riprogettata e rinnovata con il passaggio ai Led, e installata a carico di Hera.

Oltre alle alberature presenti, saranno piantumate altre 12 nuove piante e sistemate tutte le aiuole di delimitazione. Vengono confermate, inoltre, le posizioni delle tre isole ecologiche presenti, le cui piazzole saranno ridisegnate con dimensioni idonee a ospitare batterie complete per la raccolta differenziata.