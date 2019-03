Lavori ultimati, inaugura lunedì la nuova viabilità di Porta Nord

Saranno il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della società di trasformazione urbana CambiaMo Giorgio Razzoli a inaugurare lunedì 11 marzo, alle 11, la “nuova” Porta Nord dopo i lavori di riqualificazione del sistema della mobilità stradale del parcheggio e dell’area di accesso alla stazione ferroviaria. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per l’intitolazione ufficiale a Rita Levi Montalcini del tratto di strada che parte dalla nuova rotatoria tra via Manfredo Fanti e via Giovanni Pico della Mirandola, per confluire in via Nonantolana in corrispondenza del cavalcaferrovia Mazzoni, e a Maria Montessori della nuova strada di circa 200 metri realizzata tra la nuova rotatoria e quella tra via Canaletto sud e via Marcello Finzi. Due donne di fama internazionale, una scienziata e senatrice a vita, l’altra pedagogista (medico e neuropsichiatra infantile), per l’area della città che ospiterà la prima Casa della salute attualmente in fase avanzata di realizzazione proprio di fronte a Porta Nord.

La riqualificazione del sistema della mobilità della zona di Porta Nord, con interventi dal valore complessivo di un milione e 800 mila euro, rientra nel “Progetto Periferie. Ri-generazione e innovazione”, il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area nord della città che ha ottenuto un finanziamento dal Governo di 18 milioni di euro e che prevede investimenti, pubblici e privati, per circa 59 milioni di euro. La società di trasformazione urbana CambiaMo è il soggetto attuatore per i lavori previsti dal Programma.

I lavori eseguiti - da 1,8 milioni di euro - hanno permesso di trasformare parte del parcheggio in una vera e propria piazza dedicata alla ciclopedonalità e all’interscambio ferro-gomma, vista la presenza anche del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. La piazza e il parcheggio (ridotto a 315 posti auto) sono ora raccordati alla strada e alla nuova rotatoria con una pavimentazione rialzata e una velocità dei veicoli ridotta da 30 chilometri orari per favorire la permeabilità pedonale e ciclabile. La pavimentazione è stata risistemata di recente, a cantiere ancora aperto, visto che la prima realizzazione aveva ceduto in più punti dopo pochi giorni di transito dei mezzi.

Tra le novità anche l’illuminazione pubblica a led realizzata da Hera Luce e l’installazione di nuove telecamere con la possibilità di monitorare tutta l’area, sia quella a parcheggio sia quella pedonale. Nell’area ci saranno complessivamente dieci telecamere: tre orientabili dalle forze dell’ordine, due fisse multiottiche (ognuna con quattro diverse inquadrature) e cinque fisse sulle zone di maggiore passaggio.