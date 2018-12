Lavori accanto al canale Amici per una nuova condotta fognaria

Le acque miste che scorrono nel Canale Amici saranno raccolte e convogliate in una condotta interrata che correrà parallela al canale per ricongiungersi al tratto di fognatura già tombinato che serve il Villaggio artigiano e porta le acque al depuratore di Albareto.

Obiettivo dell’intervento del Comune di Modena, che è iniziato in questi giorni e ha un costo di 135 mila euro (Iva esclusa), è riportare nel canale, che fino a oggi era uno dei due tratti di fognatura pubblica a cielo aperto rimasti a Modena, la sola presenza di acque piovane.

I lavori, realizzati da Hera, prevedono la collocazione di una condotta in Pvc di circa 80 cm di diametro per un tratto lungo circa 392 metri e la costruzione dei relativi pozzetti per le ispezioni. Sarà installato anche uno “scaricatore di piena”, con lo scopo di impedire lo scarico di acque nere nel canale principale prima di aver raggiunto un grado sufficiente di diluizione: in pratica, il canale, che già oggi è in perfette condizioni di officiosità idraulica, sarà utilizzato come “riserva” solo nel caso di forti piogge che dovessero saturare la condotta. In questo modo si rende residuale e innocuo lo smaltimento delle acque miste nel canale. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese di gennaio.