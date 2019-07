Lavori Hera sulla rete fognaria di San Cesario

L’intervento, che comporterà per Hera un investimento di circa 90.000 euro, si svolgerà in Via Parolaro e avrà la durata di tre mesi circa. Durante i lavori saranno sostituiti circa 600 metri di tubazioni. Il servizio non sarà interrotto e non sono previste modifiche alla viabilità