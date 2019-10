Lavori all’Istituto Corni di Modena, quattro nuove aule e un moderno laboratorio

Sono partiti i lavori di ristrutturazione all’interno della sede dell'istituto Corni in largo Aldo Moro di Modena.

L'intervento, che si concluderà in gennaio con un costo di 200 mila euro e che riguarderà la realizzazione di quattro nuove aule e un laboratorio all’interno della palazzina “E”, negli spazi dell’ex freseria, si aggiunge a quello in via di ultimazione nella stessa palazzina, di rifacimento dei servizi igienici e il risanamento delle murature e il rifacimento della pavimentazione del corridoio centrale finanziati con fondi regionali.

Questi lavori consentono di mettere a disposizione dell'istituto e dei ragazzi nuovi e più moderni spazi per la didattica e le attività di laboratorio.

Sulla sede di largo Aldo Moro nel 2019 l'investimento complessivo della Provincia è di quasi 700 mila euro finanziato da Autobrennero, con 20 mila euro, per il restauro del bassorilievo sulla facciata di via Tassoni, lungo 11 metri per quattro di altezza, realizzato nel 1965 dallo scultore friulano Luciano Ceschia.