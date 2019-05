Lavori lungo via Giardini, tratto a senso unico a Ligorzano

Vicino alla frazione di Ligorzano di Serramazzoni, in un tratto della strada provinciale 3 Giardini, è partito venerdì 3 maggio un intervento di messa in sicurezza del versante che prede anche l'installazione di una rete paramassi. Per consentire i lavori, che proseguiranno circa due settimane, nel tratto interessato dal cantiere, lungo circa un chilometro, si circola a senso unico alternato, regolato da un semaforo, e la velocità non può superare i 30 chilometri orari. I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi al cantiere.