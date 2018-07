Lavori a Modena Nord. Chiuso di notte lo svincolo 15 della tangenziale

Lo svincolo 15 della tangenziale di Modena in zona Quartiere fieristico sarà chiuso in entrambe le direzioni nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 luglio, dalle 22 alle 6. La ditta Covema, infatti, che sta eseguendo i lavori per il nuovo raccordo autostradale di Modena Nord, procederà alla chiusura per eseguire lavori propedeutici alla successiva modifica della viabilità stradale nel tratto di via Virgilio interessato. L’area di viale Virgilio sarà raggiungibile con il percorso alternativo attraverso l’uscita 16 della tangenziale, via Emilia Ovest e viale Virgilio.

