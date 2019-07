Lavori notturni di asfaltatura in zona Casello Modena Nord

Lavori notturni di asfaltatura sulle strade intorno al Casello autostradale di Modena Nord, in zona quartiere fieristico. Sono in programma martedì 30 e mercoledì 31 luglio, e giovedì 1 agosto, sempre nella fascia oraria che va dalle 21 alle 6 del mattino successivo.

In questi orari, martedì 30 sarà chiusa l’uscita 15 della Tangenziale, direzione via Virgilio e Modena Nord; mercoledì 31 luglio sarà invece chiusa l’immissione in tangenziale da via Virgilio; giovedì 1 agosto, infine, saranno chiuse l’uscita 15 e l’immissione in tangenziale, ma questa volta in direzione Bologna.

Il percorso alternativo suggerito dalla Polizia municipale di Modena per raggiungere il casello Modena Nord è; Tangenziale Pirandello uscita 16 - via Emilia Ovest - via Virgilio - bretella per Casello Modena Nord.