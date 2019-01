Formigine, aumenta l'accessibilità al centro: più parcheggi in Piazza della Repubblica

Hanno preso avvio a Formigine i lavori di riqualificazione di piazza Repubblica, nella parte retrostante il Monumento ai Caduti, accanto alla Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

Con l'intervento previsto i posti auto disponibili passeranno da 12 a 20 (compresi tre posti per disabili) grazie al restringimento dell’isola pedonale al centro della piazza, che in questo modo manterrà inalterato il suo assetto architettonico e viario attuale.

Commenta il Sindaco Maria Costi: “L’intervento rientra in un progetto complessivo di maggiore accessibilità al centro storico. Verrà riqualificata anche l’area già destinata a parcheggio presso l’edificio intitolato a “Tina Henssler”, acquisita a patrimonio pubblico a seguito di una permuta con la parrocchia di Formigine. Anche in quell’area, si aumenterà il numero di posteggi”.

Nell’ambito dei lavori in piazza Repubblica è anche previsto il rifacimento di alcuni percorsi pedonali e il potenziamento della pubblica illuminazione. Grazie alla realizzazione di questi lavori, sarà quindi possibile fruire più facilmente degli esercizi commerciali collocati nelle immediate vicinanze e il centro storico in generale, agevolando al tempo stesso quanti volessero accedere alla Chiesa.

Le modifiche prevedono inoltre l’utilizzo di pavimentazione in pietra, in sostituzione dell’asfalto presente attualmente, in un’ottica di armonizzazione con tutto il nuovo contesto circostante, che dalla pavimentazione all’illuminazione ha ridisegnato il cuore di Formigine.