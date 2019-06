Carpi, lavori notturni sui passaggi a livello della Modena-Mantova

Nel periodo compreso fra il 23 giugno e il 18 luglio 2019 saranno effettuati lavori lungo la linea ferroviaria Modena-Mantova, nel tratto compreso fra via Due Ponti e via Tre Ponti a Carpi. In particolare saranno sostituite le rotaie in prossimità degli scambi ubicati in prossimità del passaggio a livello di via Due Ponti, di quelli posti alla confluenza fra via Generale C.A. Dalla Chiesa e via Ariosto e di quelli all’altezza del passaggio al livello di via Tre Ponti.

I lavori, per evitare di interrompere il servizio pubblico di trasporto ferroviario e per garantire la necessaria sicurezza ai lavoratori che opereranno sulla linea, dovranno obbligatoriamente essere effettuati quando non circolano i treni, cioè in periodo notturno e, precisamente, fra le ore 24:00 e le ore 05:00 del giorno seguente.

Per la durata del cantiere sarà presente circolazione di mezzi in opera lungo tutto il tratto di linea indicato, mentre le attività più rumorose si concentreranno nei punti sotto elencati, con le seguenti tempistiche indicative, comunicate da RFI:

Area prossima al passaggio a livello di via Tre Ponti: dal 23 al 27 giugno, nel periodo notturno (ore 24:00 - 05:00 g.s.);

Area prossima all’incrocio fra via Gen. C.A. Dalla Chiesa e via Ariosto: dal 30 giugno al 11 luglio, nel periodo notturno (ore 24:00 - 05:00 g.s.);

Area prossima al passaggio a livello di via Due Ponti: dal 25 al 27 giugno e dal 14 al 18 luglio, nel periodo notturno (ore 24:00 - 05:00 g.s.).