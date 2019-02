Nuova residenza per anziani "Ramazzini", cantiere entro l'estate

Una Casa Residenza Anziani più ampia e accogliente, realizzata secondo moderni standard qualitativi e di efficienza energetica, circondata dal verde e dotata di giardini sensoriali, facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto, tanto che è previsto anche il prolungamento di una pista ciclabile in zona: così sarà il nuovo Ramazzini. Pronto il progetto esecutivo, i lavori potranno partire una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, quindi entro l’estate per concludersi a fine 2020.

La Domus Assistenza, società cooperativa sociale che già gestisce la Cra Ramazzini, realizzerà la nuova struttura per anziani non autosufficienti nell’area concessa in diritto di superficie dal Comune di Modena, all’intersezione tra via San Faustino e via Padovani, adiacente al complesso Windsor Park e nelle vicinanze del parco Londrina. L’aggiudicazione, tramite avviso pubblico, alla cooperativa che aveva un diritto di prelazione in quanto attuale gestore, è arrivata al termine dell’iter tracciato dall’amministrazione comunale e approvato dal Consiglio comunale per aumentare il numero di posti destinati alla non autosufficienza, anche in considerazione del progressivo e costante invecchiamento della popolazione.

Il progetto prevede una struttura polivalente su due piani fuori terra, con una superficie utile totale pari a circa 3247 metri quadrati, ripartita in tre nuclei residenziali da 25 posti ciascuno per un totale di 75 posti (cinque più degli attuali), due alloggi protetti per massimo quattro persone, un Centro Diurno con 20 posti, oltre a zone comuni, funzioni accessorie e blocco servizi.

L’area, dotata di parcheggi pubblici, trasporto pubblico e verde attrezzato, è facilmente raggiungibile da mezzi privati e trasporto pubblico attraverso due linee di autobus; presenti anche percorsi adeguati per mobilità debole. In particolare, alla nuova Cra si arriverà direttamente anche in bici grazie alla completamento della pista ciclabile di via S.Faustino per tutto il fronte del lotto su via Padovani dove sarà collocato l’accesso principale alla struttura. La nuova ciclabile servirà quindi anche l’asilo nido comunale, il parco e il centro sportivo adiacenti alla struttura per anziani.

Complessivamente quattro gli accessi pedonali e carrabili alla struttura polivalente: tre su via Padovani ed uno di servizio sulla diramazione di via S. Faustino. A ridosso dell’ingresso carrabile è previsto un ampio parcheggio, una zona di sosta a servizio dei locali di commiato ed una ampia zona di sosta per cicli e motocicli dotata di colonnine per ricarica cicli elettrici. L’ingresso principale su via Padovani, sia carrabile che pedonale, è progettato per consentire principalmente l’accesso ciclopedonale con zona di sosta per cicli e motocicli anche questa dotata di colonnine per ricarica cicli elettrici. Infine il terzo ingresso carraio e pedonale, sempre su via Padovani, è pensato a servizio del Centro Diurno e dei due Appartamenti Assistiti con la dotazione parcheggi per diversamente abili ed una zona di sosta temporanea per pulmini ed auto.

