Parcheggio Ex scuole “Tina Henssler”, parte la riqualificazione

Partono lunedì i lavori di riqualificazione e ampliamento del parcheggio adiacente alla ex scuola “Tina Henssler” a Formigine. Verrà completamente rifatta la pavimentazione superficiale in asfalto (nonché la segnaletica orizzontale, oggi assente) e sotto la superficie saranno realizzate nuove reti elettriche e di scarico delle acque meteoriche.

L’area sarà illuminata (prima non c’era illuminazione) con quattro nuovi punti luce LED a basso consumo energetico e armonizzati esteticamente con il contesto di pregio del centro storico. Verrà poi rimossa e sostituita la recinzione esistente, ormai inadeguata al contesto urbano e alla funzione di parcheggio. Sarà inoltre riorganizzato il sistema degli accessi e delle uscite, inserendo un nuovo passaggio pedonale affacciato direttamente sulle strisce di via Castiglione. Sulla medesima strada per le automobili sarà prevista una nuova uscita, separando quindi le vie di accesso e deflusso.

L’area oggetto di intervento misura 795 metri quadri, l’importo stimato dei lavori è di circa 50mila euro sulle spese di investimento della Formigine Patrimonio come previsto dal bilancio 2019. I lavori verranno eseguiti dalla azienda Batea soc. coop. di Concordia sulla Secchia e avranno una durata indicativa di 30 giorni. L’avvio materiale delle opere edili è previsto per lunedì 28 ottobre, e da quel giorno sarà quindi inibita la sosta nell’area.

“Questo intervento era molto richiesto dai cittadini - ricorda Armando Pagliani, assessore per Formigine Città ordinata - e aggiunge qualità al decoro urbano del centro storico; continua il nostro percorso di riqualificazione di numerose aree adiacenti alla Via Giardini come sta già avvenendo con i cantieri della vicina Via Valdrighi, e il nuovo parcheggio permetterà anche a chi frequenta eventi e attività commerciali di avvicinarsi al centro di Formigine con più sicurezza”.