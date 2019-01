Castelnuovo, una nuova rotatoria in via Cesare Battisti

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di una mini rotatoria in prossimità dell'intersezione stradale tra via Gaetano Ferrari e via Cesare Battisti, in modo da consentire un miglioramento della circolazione e una maggiore sicurezza stradale nei pressi della scuola elementare “Don Milani” di Castelnuovo.

L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Rangone sta valutando anche l'opportunità di rendere a senso unico l'ingresso in via Gaetano Ferrari, tra via Cesare Battisti e via Andrea Costa.

Verrà inoltre migliorata anche la mobilità dei pedoni grazie alla realizzazione di un attraversamento pedonale in via Cesare Battisti, nei pressi dell'intersezione con via Gaetano Ferrari.

L’intervento, presentato in occasione della scorsa edizione della Settimana Europea della Mobilità, punta a rendere più sicuro il traffico attorno all'edificio scolastico, migliorando strutturalmente l’incrocio e consentendo ai bambini un attraversamento più semplice e meno rischioso. Per tutta la durata dei lavori, stimata in circa tre settimane, sarà interdetto il passaggio alle autovetture ed ai pedoni per consentire la realizzazione dell'intervento, e verranno predisposte le deviazioni necessarie, segnalate sul posto.