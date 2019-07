Nuova rotatoria a Fiorano Modenese, via al cantiere

Da mercoledì 4 luglio 2019 partono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via San Giovanni Evangelista e via del Canaletto a Fiorano Modenese. L’intervento si svilupperà in tre fasi e terminerà a fine settembre 2019. Prosegue così il programma dell’amministrazione comunale per rendere più snello il traffico nel territorio comunale ed eliminare gli impianti semaforici lungo le vie di grande percorrenza.

La prima fase dei lavori, fino al 10 agosto, prevede la realizzazione di metà della rotatoria verso Spezzano, pertanto verrà chiuso al traffico un tratto di via del Canaletto all'intersezione con via San Giovanni Evangelista, lato sud, mentre il transito su un tratto di via San Giovanni Evangelista sarà su una sola carreggiata con una corsia per ciascun senso di marcia.

Le corsie saranno separate da barriere new jersey, con impianti luminosi a cascata e segnaletica orizzontale. Nel tratto antecedente ai lavori verrà effettuato il taglio delle carreggiate con il restringimento di un’unica corsia su entrambi i sensi di marcia. L’acceso al tratto di via Canaletto chiuso sarà consentito ai residenti, mezzi di soccorso, veicoli diretti e provenienti dalle ditte e dalle varie attività presenti sul tratto interessato ed altri veicoli autorizzati per giustificati motivi.

Seguiranno altre due fasi di intervento: dal 1° al 31 agosto è previsto il restringimento stradale con senso unico alternato, regolato da semaforo di via del Canaletto dalla ceramica Florim alla ceramica Gardenia Orchidea, mentre nel mese di settembre verrà realizzata l'altra metà della rotatoria verso Ubersetto con chiusura della carreggiata parte nord di via San Giovanni Evangelista con via del Canaletto.