Scuole superiori, via alla manutentioni estive. Interventi ahce per la grandine

In queste settimane, approfittando delle vacanze estive, sono in corso diversi interventi di manutenzione e ammodernamento negli istituti superiori modenesi, gestiti dalla Provincia, per un investimento complessivo di oltre un milione e 300 mila euro. Tra gli interventi principali spiccano quelli a Modena all'istituto Guarini, in viale Corassori, dove è in corso il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e della pensilina esterna, per un importo complessivo di 218 mila euro, e la ristrutturazione dei bagni all'istituto Cattaneo-Deledda in viale Schiocchi, per un importo pari 190 mila euro, al quale seguirà un secondo stralcio, mentre al Fermi è in corso il rifacendo della scala esterna di accesso all'istituto.

Lunedì 5 agosto, inoltre, parte un intervento di manutenzione delle facciate di un'ala lungo la via Emilia della sede del Corni in largo Aldo Moro per una spesa di 120 mila euro; nella stessa sede partirà entro agosto un primo intervento di ristrutturazione dei servizi del corridoio della palazzina E, per una spesa di 220 mila euro, al quale ne seguirà un secondo che riguarda tutta la palazzina, in corso di aggiudicazione, con un investimento di 232 mila euro.

Sempre entro agosto partiranno i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra del Venturi in via dei Servi, costo 62 mila euro.

Oltre a questi interventi, sono partiti i ripristini degli infissi e dei cappotti esterni dei numerosi edifici scolastici di Modena, colpiti dalla violenta grandinata del 22 giugno scorso; tra i più danneggiati figurano il Cattaneo-Deledda e il polo Corni-Selmi in via Leonardo Da Vinci.

Il costo complessivo per questi interventi è di oltre 500 mila euro.

Prosegue intanto la progettazione di ulteriori interventi di manutenzione già finanziati e programmati al Baggi di Sassuolo, al Levi di Vignola, al Ferrari di Maranello, al Meucci a Carpi, al Volta Don Magnani a Sassuolo, al Venturi e al Barozzi di Modena.