Sassuolo, partono i lavori per nuovi argini lungo il Secchia

Sono iniziati lunedì 6 luglio, gli interventi disposti dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile lungo il fiume Secchia, tra il ponte Veggia ed il Ponte sulla Pedemontana.

I lavori, che si protrarranno indicativamente per 90 giorni, riguardano la riprofilatura delle sponde dell’alveo, attraverso la realizzazione di un terrazzo intermedio e di un argine, oltre al ripristino delle difese spondali esistenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento non andrà ad interferire in alcun modo sulla viabilità da e per Casalgrande, potrebbe però andare ad interferire con il “percorso natura” che, se necessario, potrebbe subire interruzioni o deviazioni per lo stretto tempo necessario all’intervento.