Lavori ai "Carrai", semaforo per un mese lungo la Nuova Estense

Con delibera di Anas, l'ente competente per la Statale 12 dell'Abetone Brennero, è stato istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico nel tratto noto ai pavullesi (e non) come Carrai, vale a dire quella serie di curve che rappresentano un punto critico per la viabilità. Il tratto interessato dai lavori è lungo circa 300 metri e la limitazione riguarda tutte e due le corsie.

La nisura sarà in vigore da lunedì 13 maggio e lo resterà almeno fino al 7 giugno, ma solo nella fascia oraria dalle 08:30 alle 18:00, esclusi i giorni festivi.