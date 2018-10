Lavori nei locali di "Piazza Grande", servizi sospesi e rimodulati

Dopo oltre vent’anni il servizio di informazione e comunicazione con i cittadini del Comune di Modena “Piazza Grande”, dove hanno sede Urp, Informagiovani ed Europe Direct, si rinnova per offrire spazi più funzionali e meglio fruibili dal pubblico, adeguandoli anche alla trasformazione dei servizi che diventano sempre più digitali e on line.

Aperto nel 1995, “Piazza Grande” dispone di un’ampia area e dell’adiacente Galleria Europa con spazio per incontri pubblici e conferenze, il tutto al piano terra del Palazzo comunale con affaccio diretto sui portici della piazza. Nei locali sono integrati vari sportelli e servizi e dal 1997 anche il centro Europe Direct.

Lunedì 22 ottobre prenderanno il via i lavori di ristrutturazione che riguarderanno la messa in sicurezza degli impianti e la riorganizzazione degli spazi per il pubblico. Pertanto nella giornata del 22 i servizi resteranno chiusi per consentire l'allestimento del cantiere e riapriranno già dal giorno successivo con funzioni ridotte fino al termine dell’intervento che si concluderà comunque entro l’anno. Per la durata dei lavori, i servizi saranno rimodulati in funzione dell’avanzamento del cantiere ma sempre garantendo l’accesso al pubblico.

Lo sportello con gli operatori, inizialmente in uno spazio ridotto, continuerà ad essere aperto con i consueti orari e saranno garantiti i servizi di informazione e orientamento per l’accesso ai servizi del Comune e altri enti, rilascio delle credenziali Federa, prenotazione di appuntamenti per i servizi demografici tramite l’agenda online, attività di ascolto e raccolta delle segnalazioni, rilascio tessera Youngercard, accoglienza e supporto per l'inserimento scolastico. Successivamente, terminati i lavori in Galleria Europa, lo sportello al pubblico sarà temporaneamente collocato in quest’area.

Il servizio informativo telefonico (059/20312) rimarrà sempre attivo nei consueti orari (lunedì e giovedì 9-18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9-13; email: piazzagrande@comune.modena.it) e i servizi al pubblico del centro Europe Direct saranno garantiti tramite i canali telefonici, email e ricevendo gli utenti su appuntamento presso gli uffici del Palazzo comunale (per informazioni tel 059/2032602; per prenotare appuntamenti: europedirect@comune.modena.it).

Nella riorganizzazione degli spazi, che saranno flessibili e polifunzionali per ospitare anche attività straordinarie, un ruolo centrale lo avranno le nuove strumentazioni tecnologiche, l’area di prima accoglienza con il desk informativo e la zona di navigazione wifi. “Piazza Grande” continuerà inoltre ad accogliere un’area di accesso ai servizi on line con e senza supporto dell’operatore, l’area di servizio informativo telefonico e spazi per i materiali non digitali sia di servizio che di consultazione, lo spazio mostre e la sala per le conferenze.