Lavori stradali, asfaltatura tra Monastero-Cucchiara a Baggiovara

Lavori in corso per asfaltatura nella giornata di giovedì 24 ottobre, tra le 8.45 e le 18, all’incrocio tra le vie Monastero – Cucchiara – Da Porto Sud a Baggiovara.

Saranno quindi previste modifiche alla viabilità. Il transito veicolare sarà mantenuto per entrambi i sensi di marcia nella direzione Monastero-Cucchiara, dove sarà effettuato solamente un restringimento della carreggiata stradale. Via Da Porto Sud sarà invece chiusa al traffico all’altezza dell’incrocio con le vie Monastero-Cucchiara.

I percorsi alternativi consigliati sono: per il lato di via Cavezzo le vie Da Porto Sud-Gambigliani Zoccoli-Monastero; per il lato di via Vittime Civili di Guerra le vie Da Porto Sud-Vittime Civili di Guerra-Caduti senza Croce-Monastero.

Ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico sarà invece consentito il transito con l’ausilio di movieri della ditta esecutrice dei lavori.