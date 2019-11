Lavori stradali a Camposanto: Panaria chiusa in direzione Modena

Sarà chiusa giovedì 7 e venerdì 8 novembre, a Camposanto, la strada provinciale 2 in un tratto all'altezza del centro abitato compreso tra via Giannone e via Baracca, nella sola carreggiata in direzione Modena (verso sud) nella fascia oraria che va dalle 8.00 alle 19.00.

Tale provvedimento è voluto per consentire un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la fresatura della pavimentazione ed il rifacimento del manto, per realizzare una nuova sovrastruttura stradale che sarà eseguito dalla ditta Asfalti Zaniboni Sas di Finale Emilia.

Durante le fasi di lavoro, il transito veicolare diretto a Modena sarà deviato su percorsi alternativi che saranno indicati direttamente sul posto.