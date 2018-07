Lavori di sistemazione e asfaltature strade a Formigine. Come si modifica la viabilità

Cominceranno lunedì 9 luglio a Formigine i lavori di sistemazione e ripristino del manto stradale in diverse vie del territorio comunale. Ad essere interessate dai cantieri saranno tratti di via Don Franchini, via Radici in Piano in località Ponte Fossa e via Grandi, oltre a tutta via Mascagni.

I lavori, meteo permettendo, dovrebbero proseguire per tutto il mese di luglio. Eventuali modifiche alla viabilità, dovute essenzialmente a restringimenti di carreggiata, verranno segnalati da apposita segnaletica.