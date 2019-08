Nuovo asfalto sulla Giardini, due giorni di lavori tra Serramazzoni e Pavullo

Partiranno venerdì 2 agosto i lavori della Provincia di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di diversi tratti lungo la rete viaria provinciale dell'Appennino. Sono terminate nei giorni scorsi le procedure di assegnazione dell'appalto e i tecnici del servizio provinciale Viabilità hanno deciso di partire immediatamente con un intervento ritenuto tra i più urgenti, che prevede la riasfaltatura di diversi tratti della strada provinciale 3 Giardini, da Madonna dei Baldaccini a Pavullo fino a Serramazzoni.

I lavori si svolgeranno sia venerdì che sabato 3 agosto, dalle 6 alle 20; durante la loro esecuzione, all'altezza del cantiere mobile, sarà necessario regolare temporaneamente il traffico con un senso unico alternato. Questo primo programma di interventi sulle strade di montagna prosegue per tutto il mese di settembre praticamente su tutta la rete con un investimento complessivo di un milione e 268 mila euro.

«Il maltempo - sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena - ha danneggiato le nostre strade, mettendo in difficoltà intere comunità e le attività produttive. Il nostro impegno è quello di rendere la viabilità provinciale pienamente efficiente e sicura. Ma questo richiede uno sforzo finanziario notevole, non sempre sostenuto a sufficienza dalle risorse che arrivano dallo Stato. Per questo, abbiamo recentemente approvato in Consiglio provinciale, una variazione di bilancio che destina risorse aggiuntive, pari oltre un milione e 200 mila euro di euro per le strade, attingendo in buona parte dall'avanzo di amministrazione e dalle entrate provenienti dalle vendite immobiliari».

Altri due piani straordinari per la manutenzione viaria sono in corso di affidamento e interesseranno le strade di colline e pianura, per un investimento di ulteriori due milioni di euro; i lavori partiranno nelle prossime settimane.