Lavori sulla Vignolese, tre notti di interventi sull'asfalto in zona Modena Sud

Tra Modena e Spilamberto, lungo la strada provinciale 623 Vignolese, a partire dalle ore 21 di lunedì 28 ottobre, saranno realizzati lavori notturni di ripristino delle pavimentazioni stradali, nei tratti dal casello di Modena sud per circa un chilometro mezzo verso Spilamberto, fino all'inizio del tratto dove si è concluso nei giorni scorsi un intervento di messa in sicurezza, e dalla rotatoria di via Macchioni alla rotatoria con la provinciale 16 in centro a Spilamberto.

I lavori, che proseguiranno fino alla notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, dalle ore 21 alle ore 6, sono stati programmati dalla Provincia di Modena, per ridurre al minimo i disagi per la circolazione in due tratti particolarmente trafficati.

Sono possibili, comunque, rallentamenti a causa della necessità di regolare temporaneamente la circolazione con un senso unico alternato, all'altezza del cantiere mobile; previsti anche temporanei disagi per i residenti, a causa delle emissioni rumorose prodotte dai macchinari per la fresatura delle pavimentazioni. I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi al cantiere.