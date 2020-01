Lavori stradali, da lunedì 20 gennaio interventi in tre strade di Modena

Da lunedì 20 gennaio saranno le vie Toni ad Albareto, Omboni a Cognento e Notari a Modena a essere oggetto di manutenzione della pavimentazione stradale.

Durante i lavori, che richiederanno circa una settimana a strada, sarà impedita la circolazione, fatta eccezione per i residenti e i mezzi di soccorso. In via Notari, in particolare, sarà inoltre interdetta anche la sosta per tutta la durata dell’intervento.

I lavori partiranno con stradello Toni, dove verrà effettuata la fresatura e la posa di nuovo asfalto sui tratti più ammalorati. A seguire si procederà con via Omboni per poi concludere con via Notari, in cui si procederà al rifacimento dell’area sosta sul lato della strada.

Con i tre interventi arriva a conclusione un appalto di riqualificazione del suolo pubblico che ha visto interventi per complessivi 500 mila euro.