Via grudizza, lavori di sistemazione delle scarpate laterali a Carpi

A partire da martedì 10 luglio e per una decina di giorni sono previsti lavori di sistemazione delle scarpate laterali di via Griduzza, consistenti nell'infissione di una palificata in legno a lato delle banchine stradali, nel tratto della via che corre nei pressi dei laghi Anna (siamo tra Cibeno di Carpi e Cortile).

I lavori avranno inizio presumibilmente alle ore 8.30 e termineranno alle ore 19 e il traffico veicolare sarà regolato a senso unico alternato tramite un semaforo. In caso di imprevisti i lavori slitteranno al primo giorno utile.