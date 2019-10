Lavori stradali sulla Vignolese, sensi unici e possibili disagi

Proseguono i lavori stradali tra Modena e S.Damaso. Lungo la strada provinciale 623 Vignolese, sabato 5 ottobre, sono in programma lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale che prevedono la fresatura e il ripristino della pavimentazione deteriorata.

I lavori, eseguiti dalla ditta Emiliana asfalti, avranno inizio alle 8,30 e dureranno tutta la giornata.

Parte delle lavorazioni verranno realizzate in prossimità della rotatoria del Grappolo, all'incrocio con la tangenziale di Modena; per consentire i lavori in sicurezza sarà necessario gestire il traffico con temporanei sensi unici alternati regolati da movieri.

Sono possibili temporanei disagi alla circolazione, anche sulla stessa tangenziale. I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi alla zona di cantiere.