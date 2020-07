Lavori sul percorso natura Secchia, a Sassuolo deviato il percorso

Il percorso natura Secchia sarà interrotto al transito a Sassuolo, in un tratto compreso tra via Pista e largo Borgo Venezia, per consentire un intervento di ripristino spondale del fiume Secchia, che prevede lavori di riprofilatura dell’alveo e ripristino delle difese spondali esistenti.

Durante le lavorazioni, il transito sul percorso natura sarà interdetto per motivi di sicurezza e deviato, in modo da garantire la piena percorribilità della ciclovia, all’interno dell’abitato di Sassuolo con apposita segnaletica.

I lavori saranno coordinati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e realizzati dalla ditta Morani srl di Modena per una durata complessiva di tre mesi.

I lavori

In particolare, le opere riguarderanno la risagomatura della sponda dell’alveo del fiume Secchia in destra idraulica mediante la realizzazione di un terrazzo intermedio e di un’apposita arginatura della scarpata in corrispondenza di un punto in forte erosione della sponda del fiume, tale da richiedere l’arretramento di un tratto del percorso natura con un nuovo tracciamento dello stesso.