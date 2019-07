Cantieri in Tangenziale, restringimenti per lavori tra Ponte Alto e Baggiovara

Dalle 22 di martedì 16 luglio fino al 9 agosto alcuni tratti di tangenziale di competenza di Anas saranno interessati da lavori di riasfaltatura. La società ha infatti comunicato al Comune di Modena che il 16 luglio partirà un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra l’uscita 18 della tangenziale e l’uscita Baggiorava sulla diramazione per Sassuolo, che per la prima settimana si concentrerà in direzione Sassuolo, mentre per la settimana successiva riguarderà il medesimo tratto in direzione Modena.

A seguire, in agosto, i lavori interesseranno il tratto tra le uscite 16 e 12 in direzione Bologna.

Anas precisa che, al fine di ridurre il più possibile i tempi di esecuzione dei lavori previsti e di limitare i disagi, i lavori saranno eseguiti operando sia in orario diurno che notturno e che, in corrispondenza del tratto oggetto d’intervento, sarà attuato un restringimento di carreggiata con la chiusura alternata della corsia di marcia o di sorpasso. Sul tratto interessato, oltre al divieto di sorpasso sarà ridotto il limite di velocità a 40 chilometri orari.