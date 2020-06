Lavori stradali, due mesi di cantieri sulla Tangenziale di Modena e sulla Nuova Estense

A partire da lunedì 22 giugno sulla Tangenziale di Modena e sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, saranno avviati i lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali, in provincia di Modena. Lo ha annunciato Anas.

Per l'esecuzione degli interventi sulla Tangenziale di Modena fino al 10 agosto saranno in vigore restringimenti su entrambe le carreggiate in tratti non superiori ai 500 metri. I tratti saranno vari e in ambo le direzioni, e interesseranno ovviamente le zone più ammalorate.

Sulla statale 12 saranno invece attivo il senso unico alternato regolato da semaforo in brevi tratti tra il km 172 e il km 176 - vale a dire il tratto indicativamente compreso fra Torre Maina e Casinalbo - nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17, ad esclusione dei giorni festivi. La conclusione dei lavori è prevista entro il 22 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.