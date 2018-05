Carpi, lavori di maniutenzione post sisma al Tempio di San Nicolò

Lavori in corso presso il Tempio di San Nicolò a Carpi: dopo l’approvazione del progetto di recupero dell’edificio sacro e in previsione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori si sta provvedendo ora al mantenimento della sicurezza con opere di manutenzione/sostituzione delle fasce di presidio alle strutture danneggiate dal sisma 2012.

In particolare si stanno sostituendo le fasce del tiburio e dei campanili ripassando la carpenteria lignea di sostegno/guida delle stesse. Contestualmente saranno verificate le puntellature delle finestre circolari del tiburio e rimossi i coppi scesi nelle gronde nella zona del transetto e in quella absidale.

Dette opere garantiscono l’incolumità di chi risiede nelle abitazioni e frequenta i locali commerciali sottostanti il Tempio e permetteranno di approntare il futuro cantiere in sicurezza. I lavori si concluderanno nei prossimi giorni.