Lavori in via Fanti, nuovi percorsi per le linee del trasporto pubblico

Da martedì 20 novembre a Modena verranno eseguiti lavori di manutenzione stradale in via Fanti (lato piazzale Nord della stazione FS), con conseguente chiusura al traffico veicolare. Le linee interessate al transito osserveranno le deviazioni di percorso indicate di seguito.

Linea 12 (direzione S. Caterina): cavalcavia Mazzoni (stazione FS), via Canaletto Sud, via Soratore, via Canaletto Sud, via Attiraglio, via Nonantolana, percorso regolare. Percorso inverso in direzione Polo Leonardo.

Linea 13 (direzione Baggiovara): via Pico della Mirandola, via Grimelli, via Parenti, via delle Suore, via Canaletto Sud, cavalcavia Mazzoni (stazione FS) poi percorso regolare. Percorso inverso in direzione Sant'Anna.

Linea 410 (direzione Modena): le corse in transito da via Parenti vengono soppresse. Da via Nonantolana la linea percorre strada Attiraglio, cavalcavia Mazzoni (stazione FS) poi percorso regolare. Percorso inverso in direzione Bomporto.

Linea 500 (direzione Modena): via Pico della Mirandola, via Grimelli, via Parenti, via delle Suore, via Canaletto Sud, cavalcavia Mazzoni (stazione FS) poi percorso regolare. Percorso inverso in direzione Carpi.

Linea 670 (domenica e festivi): effettua la partenza come da orario dalla fermata "scuole Marconi", poi percorre via Canaletto Sud, cavalcavia Mazzoni (stazione FS), percorso regolare.