Notte di lavori in via Vignolese, tra San Donnino e Modena Sud

A San Donnino, lungo la strada provinciale 623 del Passo Brasa, da lunedì 6 luglio, sono previsti lavori di manutenzione del fondo stradale e asfaltatura. L’intervento si svolgerà su entrambe le corsie, in un tratto compreso tra la frazione di San Donnino e lo svincolo del casello autostradale di Modena Sud, e sarà effettuato in orari notturni dalle 21,00 alle 6,00 per non arrecare disagio al transito veicolare.

Durante le ore di attività di cantiere, sarà istituito un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile, fino alla conclusione dei lavori che termineranno nella giornata di martedì 7 luglio.

Gli interventi fanno parte del programma delle manutenzioni della rete provinciale delle strade di pianura, partito lo scorso 22 giugno, che prevede un investimento da parte della Provincia di oltre un milione e 400 mila euro e fanno parte di un piano complessivo di manutenzioni estive su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali per oltre tre milioni e 400 mila euro; sono previsti, inoltre, lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per oltre 320 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei prossimi giorni sono in programma lavori lungo la provinciale 467 nel tratto a unica carreggiata tra Fiorano e Maranello e successivamente sulla 486 a Ponte Fossa e sulla provinciale 6.