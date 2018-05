Polisportiva Sacca, il Comune interviene per risanre il parcheggio

È in corso di riassetto il parcheggio pubblico in corrispondenza della polisportiva Sacca. Proseguono, dopo la sistemazione qualche settimana fa del parcheggio pubblico di servizio della polisportiva di Albareto, gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e parcheggi in città, effettuati nell’ambito di un appalto da 500 mila euro aggiudicato nei mesi scorsi.

L’intervento consiste nella completa pulizia, nella posa di materiale misto stabilizzato per pareggiare il fondo e nella copertura con 5-6 centimetri di ghiaia. Non essendo l’area dotata di rete fognaria sottostante, infatti, non è possibile procedere tramite asfaltatura, in quanto l’asfalto non permetterebbe l'assorbimento né il deflusso di acqua piovana. L’intervento, tempo permettendo, sarà concluso nella giornata di domani, mercoledì 16 maggio.