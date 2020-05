Casa Maria Luigia, "Lo chef Bottura si impegni per la sicurezza idraulica”

Proprio nelle scorse ore lo chef Massimo Bottura è stato premiato come la 'migliore esperienza gastronomica del mondo del 2019' per Casa Maria Luigia, struttura ricettiva situata in stradello Bonaghino, nei pressi della località Fossalta. La notizia è stata l'occasione per un intervento di Francesco Cameroni, Presidente del Comitato “Alluvionati non per caso”, che ha voluto ricordare la situazione ambientale della zona, sperando di non attenuare la “spinta positiva” ma, anzi di moltiplicarla per un obiettivo comune in più.

"Stradello Bonaghino è adiacente ad uno dei nodi idraulici modenesi caratterizzato da alto rischio alluvionale perché - spiega il professor Cameroni - si trova in prossimità di alcune confluenze di acque superficiali: il torrente Grizzaga, che riceve l’acqua del canale Diversivo Martiniana, si immette nel torrente Tiepido, la Fossa Bernarda si unisce al Tiepido e, soprattutto, il Tiepido affluisce nel Panaro. Ma, i problemi più grossi si manifestano quando consideriamo la vulnerabilità del territorio. Per fare due esempi, molti non sanno che, ad oggi, non esiste argine sinistro del Panaro tra Fossalta e Ponte di Sant’Ambrogio: l’argine è la via Emilia. La cassa di espansione del Panaro, in vari decenni, è stata inaugurata più volte ma non è mai stata collaudata. Conseguenza: la cassa di espansione del Panaro è stata sempre utilizzata per metà della sua potenzialità."

"Allora, poiché lo chef Bottura e sua moglie hanno investito concretamente nel territorio e sono inevitabilmente coinvolti nelle dinamiche ambientali che circondano Casa Maria Luigia, li invito, a nome del Comitato - Cameroni - a condividere i nostri decennali obiettivi per il raggiungimento di un livello di sicurezza idraulica della zona che non potrà mai essere assoluto ma, certo, più soddisfacente di adesso. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorranno dedicare alle problematiche che ho ricordato".