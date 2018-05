Mirandola, oltre 700 studenti a scuola di rianimazione

Saranno protagonisti di un’importante iniziativa di prevenzione alla salute gli oltre 700 studenti delle scuole medie “Montanari” di Mirandola che sabato 26 maggio parteciperanno ad un corso di rianimazione cardiopolmonare. L’evento, organizzato, promosso e fortemente voluto da Croce Blu di Mirandola col patrocinio del Comune, giunge alla quinta edizione.

L’obiettivo è di far comprendere che il massaggio cardiaco può essere messo in atto da chiunque, grazie a poche e semplici manovre di rianimazione, nel momento in cui si è testimoni di un arresto cardiaco.

«Gli studenti – spiegano alla Croce Blu – si recheranno nella loro palestra scolastica per partecipare ad un’inusuale e fondamentale lezione di e per la vita, grazie agli istruttori, relatori ed organizzatori, che li informeranno e formeranno con addestramento su manichini al Bls (Basic Life Support, in italiano “sostegno di base alle funzioni vitali”)».

“Chi salva una vita, salva il mondo intero” è lo slogan-filo conduttore di questo “maxi-scorso”, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, al patrocinio del Comune di Mirandola e dell’Azienda Usl di Modena, e con la collaborazione del Pronto Soccorso di Mirandola, delle Pubbliche assistenze della provincia di Modena, di Anpas Emilia Romagna-Centro Formazione, della Centrale operativa del 118 di Modena, degli Amici del Cuore, della polizia di Stato, di Simeu e di Irc Comunità. Un grazie degli organizzatori va alle medie Montanari, alla preside Paola Campagnoli e enti, associazioni ed istituzioni che sostengono questa importante attività ogni anno e hanno a cuore la formazione sanitaria delle nuove generazioni.