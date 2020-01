Riscaldamento fuori uso, lezioni sospese al "Da Vinci" di Carpi

All’istituto Da Vinci di Carpi in via Peruzzi 9, mercoledì 8 gennaio, sono sospese le lezioni al fine di consentire i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento che da stamattina non funziona, a causa di una perdita di acqua del circuito.

Oltre alle lezioni di mercoledì, sono sospese anche quelle del corso serale di martedì 7 gennaio, mentre non vi sono problemi all’uso della palestra, non interessata dal guasto.

I tecnici della Provincia e della ditta Cpl di Concordia stanno effettuando in queste ore i sopralluoghi necessari con l'obiettivo di risolvere in tempi rapidi la situazione, consentendo il rientro dei quasi mille studenti dell'istituto già dalla giornata di giovedì.