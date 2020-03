ModenaNonSiFerma, la beneficenza continua con la linea di abbigliamento di HIMLEN

#ModenaNonSiFerma, questo il nome della nuova linea di abbigliamento creata da HIMLEN volta a sostenere il reparto di terapia intensiva del Policlinico di Modena.

HIMLEN è un progetto di beneficenza ideato da due ragazzi modenesi, Andrea Predieri e Benedetta Bensanti, che nasce dall'idea di sostenere in modo creativo e innovativo ospedali, scuole, ricoveri e istituzioni di questo genere. I loro propositi traspaiono già dal nome: HIMLEN infatti significa "cielo" in svedese. Ed è proprio al cielo che punta la freccia, usata come logo "ad indicare l’intenzione di continua elevazione e miglioramento. Ma è anche un tetto. Che accoglie, unisce e protegge", come ci spiega Andrea. Tra le loro speranze c'è anche quella che "il simbolo della freccia diventi anche per i più giovani uno strumento di comunicazione della propria identità, portatore di uno stato d’animo, di un momento, di determinati valori e simbolo di appartenenza ad un gruppo".

Ed è proprio conciliando quelli che sono i loro obiettivi con le necessità sussistenti in questo periodo di grande emergenza, che Andrea e Benedetta hanno lanciato i loro nuovi capi, disponibili sulla pagina web dedicata. In vendita felpe e magliette recanti la scritta "ModenaNonSiFerma", con l'obiettivo di donare parte del ricavato a chi ne ha più bisogno.