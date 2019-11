Lotta al dissesto idrogeologico, 12 progetti approvati per Modena

Un contributo essenziale per la lotta al dissesto idrogeologico nell’Appennino Reggiano, Modenese e Parmense, un riconoscimento importante che permetterà l’avvio di nuovi progetti che si affiancheranno a quelli già esistenti di prevenzione finalizzati a ridurre i danni provocati all’agricoltura.

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ha ottenuto infatti il finanziamento di 29 progetti con fondi del Piano di Sviluppo Regionale, per un totale di 3 milioni e 417 mila euro.

Tra i 29 progetti ammessi 12 riguardano la provincia di Modena, in particolare nei comuni di Serramazzoni, Lama Mocogno, Pavullo, Polinago, Frassinoro, Sassuolo, Prignano e Palagano.

“I lavori – come rimarcato dal presidente del Consorzio dell’Emilia Centrale Matteo Catellani - finalizzati al contrasto del dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei danni causati all’agricoltura, garantiranno l’attività di 29 aziende agricole in territorio collinare e montano, preservando una settantina di fabbricati rurali e di circa 90 ettari di terreno esposti al rischio di smottamenti. Grazie ai nuovi finanziamenti il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale metterà in campo un impegno straordinario che si affiancherà a quello annuale che prevede una sessantina di interventi all’anno per circa 2,5 milioni di euro per tutelare un territorio estremamente fragile ed esposto al dissesto idrogeologico. L’importante finanziamento dei 29 interventi, le cui gare per l’appalto dei lavori verranno espletate entro il 2020, è un riconoscimento essenziale della capacità progettuale dei tecnici consortili e della funzione fondamentale esercitata dall’agricoltura in montagna”.