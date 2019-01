Una azienda modenese invia mille integratori ai migranti a bordo della Sea-Watch

Arriva da Modena la presa di posizione di un imprenditore verso la condizione dei passeggeri della Sea-Watch, l'imbarcazione con a bordo diversi migranti da giorni al centro di un caso diplomatico. La startup LS Nutraceutici, infatti, attraverso la Fondazione Ora ! sta organizzando la spedizione di 50 scatole di polivitaminici, per un totale di 1000 prodotti, destinate alle persone soccorse dalla nave da giorni. "Sono rimasto molto colpito dalle condizioni precarie delle persone salvate dalla Sea-Watch - spiega Lapo Secciani, amministratore unico di LS Nutraceutici (in foto) - e da imprenditore non posso pensare che la mia attività sia solo quella di guadagnare, ma sento il dovere di restituire benessere alla società, senza distinzioni di confine."

"Ho messo a disposizione di queste persone integratori multivitamici - continua Secciani - che contengono sia vitamine che pappa reale, una delle sostanze con maggiore valore nutritivo che il mercato offra e ideale come prodotto pediatrico. Chi lavora come me nel settore del benessere personale conosce i rischi fisici che potrebbero correre queste persone, a fronte invece di quelli psicologici che non posso neanche immaginare."

"Attraverso Fondazione Ora ! è stato possibile mettere in contatto le forze impegnate in queste ore a non lasciar sole le persone su quella nave ricevendo attenzione e disponibilità dai vertici del Partito Democratico, affinché le scatole possano raggiungere la Sea-Watch e quanto contenuto sia distribuito alle persone presenti sulla nave", spiega Secciani.

"LS Nutraceutici è una startup sì innovativa ma con limitate risorse - conclude Secciani - tuttavia ciò non mi ha frenato dal dare un aiuto concreto, perché non posso immaginare che l'impresa non sia anche impresa etica. Questo piccolo passo spero possa essere un input per altri imprenditori che vorranno spendersi per la causa."