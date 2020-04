I satelliti Starlink tornano ad illuminare il cielo notturno

Spettacolo questa sera, 17 aprile, intorno alle 21.30, sul cielo del centro-nord Italia. Occhi all'insù per notare tantissimi puntini luminosi che si muovevano, come fossero stelle in movimento, seguendo una precisa traiettoria, in linea da sud-ovest verso nord-est.

Si tratta dei satelliti di Starlink, progetto di connessione Internet sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni, posizionati in un'orbita terrestre bassa.

I satelliti dovrebbero essere visibili anche domani sera, 18 aprile, quando è previsto un nuovo lancio ravvicinato.