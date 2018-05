Campogalliano, giovani con disabilità diventano istruttori grazie a un progetto europeo

Ragazzi con disabilità dai 18 ai 30 anni svilupperanno competenze quali lavoro in gruppo, motivazione, responsabilità e capacità di superare ostacoli e barriere sociali, fisiche e psicologiche, per poter collaborare come istruttori, volontari o aiutanti nelle associazioni sportive. Il progetto All Volunteers, finanziato dalla Comunità Europea attraverso il programma Erasmus plus, verrà realizzato in Italia grazie alla cooperativa LUNEnuove che da più di 15 anni svolge attività rivolte a bambini, adulti, persone disabili ed anziani per offrire sostegno e cura nell’ambito dell’inclusione sociale.

“Lo sport è salute e divertimento, e deve favorire e fomentare l’inclusione di tutte le persone. Questo progetto ha un forte carattere sociale e si spende affinché nessuna persona debba rimanere fuori dal sistema per nessun motivo” commenta Ambra Bongiovanni, Responsabile dei progetti europei per la cooperativa LUNEnuove.

Il contenuto della formazione sarà creato insieme all’Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria (Spagna), l’associazione Nem Adom Fel (Ungheria) e l’associazione Club de Buceo Escafandra (Spagna) quest’ultima capofila del progetto.

“La finalità del progetto è anche quella di creare un modello innovativo per l’inclusione, in grado di portare un cambiamento nella società. La forza di questo progetto infatti è che i risultati e i contenuti di questo lavoro saranno pubblici e disponibili in diverse lingue su una piattaforma online” questo è quello che ha espresso Luca Lolli, presidente della cooperativa LUNEnuove.

All Volunteers è stato presentato alla stampa spagnola nel novembre 2017 e avrà una durata di due anni; in questo periodo gli enti partecipanti creeranno un corso di formazione, eventi e giornate di sensibilizzazione rivolte a tutta la comunità.