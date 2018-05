Ancora una volta il Luosi di Mirandola in finale europea per progetto impresa

Per il terzo anno consecutivo Mirandola avrà i suoi rappresentanti alla finale europea del EBG, i giochi europei d’impresa, in programma in Francia. Si tratta di quattro giovani studenti, Camilla Bresciani, Chiara Talassi, Alice Gandolfi e Alberto Azzalini, seguiti dal tutor - l'imprenditore finalese Athos Sorghini e la professoressa Benati (tutti nella foto allegata) - che con il loro I CREAMGLOO, un innovativo contenitore per gelati in polistirolo biodegradabile, che consente di conservare meglio il gelato e di tenere separati i vari gusti, hanno ottenuto il lasciapassare europeo al contest nazionale di Ravenna.

Assieme ai colleghi di Ravenna e Faenza, gli studenti del Luosi hanno superato la concorrenza di altri progetti d’impresa realizzati dagli studenti di altre scuole, in relazione alla redditività e alla sostenibilità del loro progetto, ma anche alla capacità di illustrarne, in italiano e in inglese, i requisiti.

La sfida, infatti, avviene tutta sul terreno dell’imprenditorialità, con la simulazione della realizzazione e la gestione di un’impresa a tutti gli effetti, con tanto di indagini di mercato, di business plan, di suddivisione nei vari ruoli dei soci e collaboratori, di stesura dei bilanci di previsione, di linea di produzione, di approvvigionamenti e di campagna pubblicitaria per promuovere il loro prodotto. Una sfida che, nel 2016, ha visto i ragazzi del Luosi conquistare il secondo posto assoluto in Europa.