Morte di Giorgio Squinzi, proclamato il lutto cittadino a Sassuolo nel giorno dei funerali

Sarà giornata di “Lutto Cittadino” lunedì 7 ottobre a Sassuolo, in concomitanza con le esequie del Commendator Giorgio Squinzi che si celebreranno nel Duomo di Milano. Lo stabilisce l’ordinanza n°168 del 4 ottobre a firma del Sindaco Gian Francesco Menani.

In base all’ordinanza, per la giornata di lunedì 7 ottobre dovranno essere esposte le bandiere a mezz’asta o listate a lutto sugli edifici comunali, provinciali, regionali e statali. E' èrevisto anche un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici pubblici e privati, nelle attività produttive e nelle abitazioni, nonchè il suggerimento per gli esercenti del Centro a tenere le serrande abbassate alle ore 14.45 in concomitanza con l’inizio delle esequie.

L’ordinanza dispone che sia osservato da parte della cittadinanza un "comportamento consono alla giornata di lutto, astenendosi da attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento in contrasto con il decoro urbano e la finalità dell’ordinanza stessa".