Sassolesi morte in A1, sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali

“Un’enorme tragedia in cui hanno perso la vita tre giovani concittadine lasciando l’intera città nello sconforto più grande. Siamo vicini ai famigliari delle vittime che possono rivolgersi direttamente a noi per qualsiasi cosa: non ci sono parole per descrivere una cosa tanto tremendamente grande e terribile. In occasione dei funerali delle tre giovani il Comune di Sassuolo proclamerà una giornata di lutto cittadino".

Il sindaco Gian Francesco Menani e la Giunta del Comune di Sassuolo commentano così la tragedia avvenuta ieri sera in A1, in cui hanno perso la vita Veronica Fili, Otilia Camelia Ceornodolea e Zainaba Elaissaoui. tutte residenti a Sassuolo.

In particolare, l’Assessore alla Cultura ed all’Associazionismo del Comune di Sassuolo Angela Ruini, a amica di famiglia della 23enne Veronica Fili, si aggiunge al dolore della città stringendosi attorno ai suoi famigliari: “Ci conosciamo da sempre – spiega l’Assessore – una famiglia unita, buona e generosa che tutta Sassuolo conosce ed a cui tutta Sassuolo vuole bene. Una famiglia che perde una ragazza brillante, solare, laureata da poco e con un futuro davanti: non ci sono parole per esprimere tutto il dolore che abbiamo provato al momento della notizia e che tutt’ora ci portiamo dentro, così come non ha confini l’affetto nei confronti dei genitori di Veronica e del fratello”.