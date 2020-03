Lutto in piazza Grande, bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio

Martedì 31 marzo le bandiere del Municipio di Modena saranno esposte a mezz’asta e alle 12 in punto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli con la fascia tricolore scenderà in piazza Grande per osservare un minuto di silenzio davanti al Municipio, a nome di tutta la cittadinanza.

La stessa cosa accadrà nelle altre città d’Italia, come proposto da Anci Associazione nazionale comuni italiani e Upi.

Questo vuole essere un gesto simbolico ma concreto, un momento di profonda unione per esprimere il lutto di tutto il territorio e la vicinanza del Paese intero alle famiglie delle vittime, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e abbracciare virtualmente tutta la comunità.

“Mai come ora – sottolinea il sindaco Muzzarelli - l’impegno di noi tutti è a restare uniti e solidali; vicini, anche se non fisicamente, a chi ha perso una persona cara e a chi è malato, a chi è in isolamento, a chi è impegnato a curare e ad assistere i malati, a chi lavora per garantire i servizi e il funzionamento della città, a chi compie il proprio dovere rimanendo a casa e da lì continua a impegnarsi, a insegnare, a studiare, contribuendo a non lasciare indietro nessuno; vicini a chi crede e si impegna per il futuro della nostra comunità”.

