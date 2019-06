Frana sulla Provinciale 4, senso unico alternato per lavori

Lungo un tratto della strada provinciale 4 fondovalle Panaro, tra Casona e ponte Samone in località “i Grottoni”, è istituito un senso unico alternato con impianto semaforico e limite di velocità a 30 chilometri orari, per consentire ai tecnici della provincia di effettuare un'opera di sostegno del lato di monte, già interessato dal maltempo che ha colpito l'Appennino nei giorni scorsi. Il senso unico sarà regolato da semaforo in funzione dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì fino al completo ripristino del versante. Si raccomanda prudenza nell'avvicinarsi alla zona.