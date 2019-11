Maltempo: una mail per raccogliere le segnalazioni dei cittadini

Un indirizzo di posta elettronica per raccogliere segnalazioni di cittadini e attività produttive allo scopo di realizzare una prima stima sommaria dei danni subiti da privati per eventuali opportunità di risarcimento a supporto della dichiarazione di stato di emergenza da parte della Regione Emilia Romagna.

Questa l’iniziativa che il Comune di Modena ha attivato per essere più vicini ai cittadini in caso di maltempo.

Infatti, in occasione della riunione di martedì 19 novembre del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) presso la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, l’assessora regionale Paola Gazzolo ha annunciato che il presidente Stefano Bonaccini avanzerà al Governo la richiesta di stato di emergenza.

I cittadini interessati da danni per situazioni di allagamento sono invitati a inviare le proprie segnalazioni all’indirizzo emergenza.novembre2019@comune. modena.it.

Nella mail occorre indicare: nome e cognome/nome ditta, indirizzo dell’edificio danneggiato, recapito telefonico, breve descrizione dei danni e stima sommaria dei danni subiti. In questa fase non occorre invece inviare documentazione fotografica dei danni subiti, che deve essere comunque conservata per eventuali future istruttorie. In caso di autonoma attuazione di interventi, si raccomanda di conservare scontrini e fatture relative ai lavori svolti.