Sottopasso allagato di via Santa Liberata, "Manca il semaforo per gli automobilisti"

Anche il sottopasso di via Santa Liberata, a Ergastolo di Spilamberto, è stato "vittima" del maltempo della scorsa notte ed è stato parzialmente allagato. La via, nel tratto che scorre sotto la Nuova Pedemontana, è stata chiusa al traffico per consentire la pulizia della sede stradale e le verifiche dei parametri di sicurezza.

Per fortuna la scorsa notte non vi sono state conseguenze per gli automobilisti che si trovavano in zona - diversamente da quanto accaduto nella vicina Bazzano - ma l'occasione ha rimarcato un problema che da qualche tempo contraddistingue il sottopasso. Dal lato di via per Sassuolo (SP569), infatti, manca il pannello semaforico che con luce rossa obbliga gli automobilisti a fermarsi, proprio in caso di allagamento. L'impianto è caduto a terra e non è funzionante.

La segnalazione arriva dal consigliere comunale di San Cesario Mirco Zanoli (Rinascita Locale), che già all'inizio di maggio aveva inviato la segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto, senza tuttavia riscontrare una soluzione al problema.

