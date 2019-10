“Mangia giusto, muoviti con gusto” dai banchi di scuola all’educazione alimentare

Bambini e ragazzi alle prese con uno stile di vita sano, una sana alimentazione e i principi per un consumo alimentare equilibrato e variato attraverso l’immaginazione con disegni, scritte, messaggi e prodotti multimediali.

Così l’impegno e la vena creativa sono valsi alla scuola di Infanzia “La Madonnina” di Modena il primo premio del concorso “Mangia giusto, muoviti con gusto” edizione 2019, promosso dall’Azienda USL di Modena e condotto dagli operatori del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica in collaborazione con l’associazione “Gli Amici del Cuore di Modena”.

“Gli studi in corso – spiega Alberto Tripodi, Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – evidenziano come cattive abitudini alimentari e la tendenza alla sedentarietà rappresentano un problema importante per i nostri bambini e ragazzi. È quindi indispensabile sviluppare attività di educazione alla sana alimentazione e alla regolare attività fisica, fin dalla prima infanzia, con il contributo fondamentale della famiglia e della scuola. I progetti proposti dall’AUSL hanno come registi gli insegnanti di scuole di vario ordine e grado che, con il supporto del materiale informativo offerto alle scuole, sono stati in grado di avviare attività durante tutto l’anno scolastico, di coinvolgere attivamente e con divertimento gli alunni, creare in loro emozioni e responsabilizzarli verso una maggiore cura di sé attraverso l’adozione di sani stili di vita. La creazione di un circuito virtuoso scuola-famiglia-bambino è fondamentale per radicare sane abitudini”.

“Mangia giusto, muoviti con gusto” il progetto con concorso giunto alla XVI edizione mira a facilitare la promozione di sani comportamenti alimentari e motori negli alunni e nei loro famigliari, attraverso la partecipazione attiva della classe a percorsi educativi e di approfondimento che si concludono con la realizzazione di elaborati grafici o prodotti multimediali, eventualmente integrati da riferimenti scritti, inerenti le tematiche affrontate. Attraverso il lavoro eseguito e la diffusione di materiale informativo, vengono coinvolte anche le famiglie.

La premiazione si è svolta nella sede di CNA Modena. Dopo il primo premia, assegnato alla scuola “La Madonnina”, il secondo premio è andato alla Direzione Didattica di Mirandola (comprendente le scuole dell’Infanzia “Gramsci”, “Neri”, “Montessori” e “Collodi”), mentre al terzo posto del podio sono salite le scuole dell’Infanzia di Maranello “Obici” e “Cassiani”. Quest’anno la commissione che ha valutato gli elaborati giunti dalle dodici scuole partecipanti ha deciso inoltre di assegnare un quarto premio speciale alla scuola dell’Infanzia “Il Castello” di Cavezzo.

Altre menzioni speciali sono andate alla scuola Primaria “S. Agnese” di Modena “per l’originalità e la qualità dell’elaborato grafico”, alla scuola dell’Infanzia “Rodari” di Finale Emilia “per l’originalità del tema trattato e l’efficacia comunicativa” e al Nido di Infanzia “ProntoNido” di Modena “per la capacità di coinvolgimento attivo dei bambini e delle famiglie”.

Assegnati anche i premi del concorso “Mani in pasta”, altro baluardo dell’educazione alimentare in classe: i primi due premi sono andati alla scuola secondaria di primo grado “Bursi” di Spezzano di Fiorano e alla scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Sestola.