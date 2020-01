Manovra antismog: torna la domenica ecologia e le iniziative in centro

Torna il 12 gennaio la domenica ecologica, con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 in tutta l’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali, secondo le regole già in vigore durante la settimana.

La domenica ecologica è una misura che a Modena viene applicata tutte le domeniche e si svolge nell’ambito della manovra antismog che, come previsto dal Piano integrato per la qualità dell’aria (Pair 2020) della Regione Emilia Romagna, prevede limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti fino al 31 marzo 2020.

Per tutta la giornata di domenica 12 gennaio saranno in vigore le stesse regole di circolazione applicate dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 18.30 nell’area all’interno delle tangenziali non potranno circolare i veicoli più inquinanti secondo le regole già in vigore durante la settimana. Rimangono, dunque, fermi i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0. Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere. E per tutta la domenica sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice.

Per tutta la domenica poi sarà possibile viaggiare in autobus con un solo biglietto di corsa semplice, acquistato sia a terra che a bordo, grazie all’iniziativa di Seta per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e promuovere forme di mobilità collettiva.

E in concomitanza con la domenica ecologica, a partire dall’apertura dei Musei civici e della Gipsoteca Graziosi, sono diverse le occasioni di svago e di visita in centro storico: a Palazzo dei musei, in largo Sant’Agostino, sono visitabili le mostre “Mezzo secolo nell’arte. Opere dalla raccolta Giorgio Giusti” e “Storie d’Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico di Modena”, allestite nelle sale al terzo piano del Palazzo. Aperta anche la Gipsoteca Graziosi, al piano terra, accessibile dal Lapidario Romano, che nella sua veste rinnovata consente di ripercorrere le fasi salienti del poliedrico artista modenese. Musei e Gipsoteca sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, a ingresso gratuito. Aperti anche la Galleria estense che, alle 15 e alle 16.30, propone visite guidate gratuite (ma è necessario acquistare il biglietto di ingresso alla Galleria) e Ago, dove, a ingresso gratuito, è possibile visitare il Teatro anatomico, la Farmacia storica e la chiesa di Sant’Agostino, con visite guidate, anch’esse gratuite, alle 11 e alle 15.30. Nel complesso dell’ex Sant’Agostino è visitabile anche la mostra che ricorda il 70° anniversario dell’eccidio delle Fonderie riunite, intitolata 29 gennaio 1950 – 9 gennaio 2020: la memoria della città”.

Al Planetario tornano le domeniche con mamma e papà, con un doppio appuntamento, alle 15.30 e alle 16.30, dedicato ai pianeti. Domenica 12 gennaio, inoltre, è l’ultimo giorno in cui è possibile ammirare il grande presepe di ambientazione popolare allestito all’ex cinema Principe a cura dell’associazione Via Piave & dintorni. I più sportivi potranno, invece, pattinare sul ghiaccio sulla pista aperta in piazza Roma (dalle 10 all’ora di pranzo e poi dalle 15.30).

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e le deroghe previste sono disponibili sul sito del Comune dedicato.

Per informazioni è anche possibile recarsi all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. È possibile ricevere aggiornamenti sulla manovra antismog iscrivendosi al canale Telegram @ComuneMO-allerta.